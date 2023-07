1.992 Visite

Casa svaligiata in via Tevere. I ladri hanno fatto irruzione, approfittando dell’assenza dei proprietari, nella tarda serata di ieri. I banditi hanno individuato la cassaforte e agito con la fiamma ossidrica. Portati via contanti e gioielli per un valore di 10 mila euro. Nessun segno di effrazione sulla porta di ingresso. Indagano i carabinieri di via Nuvoletta.













