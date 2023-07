Marano. Fanelli: “Baiano è palesemente in maggioranza, non mi faccio prendere in giro, con Morra Pd e Cdx insieme appassionatamente”

327 Visite

“Stasera è accaduto un fatto in consiglio comunale che palesa chiaramente quanto il consigliere Luigi Baiano sia organico alla maggioranza. Legittimo per carità ognuno è libero, come io sono libera di commentare ed argomentare. Lo si faccia però con trasparenza perché io non mi faccio prendere in giro da nessuno. PD, Ex Forza Italia, Fratelli d’Italia, ex Lega tutti insieme appassionatamente.” – queste le parole di Stafania Fanelli, consigliera comunale di minoranza apparse in un post su Facebook.

La Fanelli non avrebbe gradito l’elezioni di Baiano nella commissione per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corte di Assise di Appello, in quanto l’opposizione era proiettata su Izzo. Invece i voti per Baiano sono giunti proprio dalla maggioranza senza che Baiano lo avesse detto né alla Fanelli né agli altri componenti della minoranza.













