Giustizia, riforma Nordio: Mattarella firma il disegno di legge

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge che contiene la riforma della Giustizia del Guardasigilli Carlo Nordio. Ora il ddl “recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” potrà iniziare l’iter parlamentare, passando in Parlamento per essere esaminato dalle commissioni competenti per poi approdare in Aula a Montecitorio e a Palazzo Madama.

Tra le principali misure contenute nella riforma proposta dal ministro Carlo Nordio e approvata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno scorso, ci sono l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, modifiche al reato di traffico di influenze illecite, la stretta sulla pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, la nuova disciplina dei casi di appello del pubblico ministero.













