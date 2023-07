AVERSA, POLIZIA LOCALE, ESERCITO ED ASL SEQUESTRANO CARROZZERIA NEI PRESSI DEL CIMITERO

151 Visite

Questa mattina la Polizia Locale di Aversa, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, presieduta dall’Incaricato di Governo Vice Prefetto Ciro Silvestro, unitamente a personale dell’Esercito Italiano Comando Raggruppamento Campania, ed a personale dell’Asl Dipartimento sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati impegnati in attività di secondo livello afferenti il contrasto del fenomeno legato alla Terra dei Fuochi. Nel corso delle attività di monitoraggio e controllo del territorio, sono state controllate due fabbriche di scarpe, identificate n.18 persone riscontrate violazioni per la sicurezza sul lavoro elevate sanzioni per Euro 5896,00. Nel corso delle attività di controllo è ispezionata una azienda di circa 200 mq adibita a carrozzeria ubicata nei pressi del cimitero all’interno della quale sono state identificate n.3 persone, due dipendenti sono risultati essere in servizio a nero. Denunciato il legale rappresentante per sfruttamento del lavoro a nero, per

la mancata compilazione dei registri di carico e scarico, per le inadempienze per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per la mancata autorizzazione ambientale l’officina è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria.













