Marano, 30 famiglie da cinque giorni a secco. Il loro grido disperato: “Morra, dove sei? Siamo abbandonati”

222 Visite

Caro direttore.

Siamo gli abitanti di via Pigno, dal numero 42 al 32, un intero caseggiato di 30 famiglie, anche noi cittadini maranesi ,e contribuenti. Gridiamo allarmi da anni. Quest’anno è il quinto giorno che stiamo a secco di acqua. Ci sono bambini e persone anziane. Inutile dilungarci con inutili parole, solo tante promesse. Il dato di fatto è che a 150 metri sulla pubblica strada non sussiste questa problematica. Siamo esasperati, si preannunciano sommosse. Grazie sempre per la vostra disponibilità.

Una portavoce della zona in oggetto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS