Giugliano, irruzione e furto a casa Zielinski: i ladri portano via l’auto (poi ritrovata) e oggetti in corso di quantificazione

Altro furto, questa volta consumato ai danni di Piotr Zielinski, il calciatore azzurro che risiede a Giugliano, in via Ripuaria. Furto consumato nell’abitazione del forte centrocampista polacco. Portata via l’auto e poi ritrovata in strada. In corso di accertamento l’entità degli oggetti portati via dalla casa del giocatore. Indagini affidate ai carabinieri. Il calciatore non era in casa al momento dell’irruzione.













