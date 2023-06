MUGNANO E MARANO, DUE COMUNITA’ IN LUTTO PER LA MORTE DI LUIGI ED ENRICO. IL RICORDO DI CHI LI HA CONOSCIUTI

446 Visite

Una famiglia sotto choc e due comunità – quella di Mugnano e Marano – in lutto. La notizia della loro scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle due città, dove da anni risiedono e lavorano i familiari delle vittime. Enrico sognava una carriera da pilota di aerei e per coronarla, da pochissimo tempo, pare fosse era entrato in Aeronautica. Prima di intraprendere questa carriera, aveva a lungo militato in una compagine di basket cittadina. Luigi (nella foto), che di anni ne aveva 64, era invece un capitano, ormai in pensione, del comparto della polizia municipale di Napoli. Prima di congedarsi, aveva prestato servizio presso l’ufficio legale del comune di Napoli. Le due vittime erano rispettivamente il marito e l’ultimo dei quattro figli di Lina Varriale, preside del liceo scientifico Emilio Segrè, con sede principale a Marano e succursale a Mugnano, e prima ancora dirigente al Leopardi di Sant’Antimo.

Due figlie della dirigente scolastica insegnano alla Socrate-Mallardo di Marano; l’altro maschio, padre da pochi mesi, è un militare della Guardia di Finanza in servizio a Lipari. Famiglia nota, insomma, e stimata in tutto il territorio. “Amava il basket (nella foto in basso è immortalato con i compagni di squadra, ndr), ma soprattutto il volo – racconta Vincenzo Ferrigno, il coach del Delfino Mugnano che per quattro anni ha allenato Enrico – Il volo era la sua vita. Con noi ha giocato fino a un anno fa. Nell’ultima stagione era tesserato con l’Under 20. Lo ricordo come un ragazzo serissimo – sottolinea il suo ex allenatore – Non era tra i più talentuosi, ma rispettava ogni impegno: era preciso, dedito al sacrificio, educato, un uomo spogliatoio. Un ragazzo benvoluto da tutti. Stento a crederci: è una gravissima perdita”. Il presidente del team mugnanese, Rocco Civita, aggiunge: “Piangiamo la scomparsa di un ragazzo eccezionale e sempre disponibile, Enrico mancherà a tutti. Alla famiglia va la vicinanza di tutta la società”.

Gli amici di Luigi mettono in fila i ricordi legati alla sue grande passione. “Volare era la sua vita – dicono – Le sue storie e i suoi post social era un continuo riferimento agli aerei, al volo. Non era la prima volta che saliva a bordo di un ultraleggero. Condivideva le sue emozioni ed era felice”.













