Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: proseguono le ricerche di Cataleya

Sono proseguite per tutta la notte a Firenze ma senza esito finora le ricerche da parte dei carabinieri della piccola Cataleya Alvarez, 5 anni, la bambina peruviana scomparsa da ieri pomeriggio dalla sua abitazione, uno stabile occupato tra via Maragliano e via Boccherini, nel quartiere di Novoli, alla periferia di Firenze. I militari hanno più volte controllato lo stabile e le vie d’intorno, anche con l’aiuto di due unità cinofile, una della Vab e l’altra dell’Arma fatta arrivare appositamente da Milano. Resta da capire, anche da un esame approfondito delle immagini catturate dalle telecamere della zona, se la piccola si sia allontanata dallo stabile. Per tutta la notte la madre della bambina, che al momento della scomparsa non era nell’abitazione perché impegnata al lavoro, ha seguito lo svolgersi delle ricerche, stando in strada o sulla porta del palazzo insieme ad altre connazionali.













