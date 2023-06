Campania, Nappi (Lega): spesa dei fondi, De Luca bocciato anche dal suo “amico” Renzi

72 Visite

“Dietro gli apparenti complimenti, anche il suo ‘amico’ Renzi certifica il fallimento di De Luca su tutta la linea. Il governatore non è stato capace di spendere la dotazione economica miliardaria che l’allora premier destinò alla Campania, addirittura tra il 2015 e il 2016. Soldi per risolvere definitivamente entro due anni, il problema delle ecoballe, per il salvataggio di Eav, e per tamponare tutte le falle provocate da questa amministrazione regionale. Nel frattempo, le ecoballe continuano a ‘marcire’ sui nostri territori, Eav e la sua ammiraglia Circumvesuviana scrivono ogni giorno un nuovo capitolo tragicomico e pietoso del tpl, i servizi essenziali da garantire ai cittadini restano un miraggio, e la loro totale assenza relega, da 8 anni, la Campania sul fondo delle classifiche nazionali ed europee”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













