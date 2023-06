Elezioni Marano, Izzo risponde a De Magistris: “Io e la coalizione sempre coerenti, in politica si vince e si perde. Tu non aggregavi”

Caro Direttore. non è mio costume parlare di elezioni e rappresentanza uscita dalle urne, in quanto troppo è il rispetto che nutro per il popolo unico sovrano del più alto momento di democrazia.

Mi corre l’ obbligo però di rettificare alcune cose dette dal dott. Franco De Magistris dalle pagine della sua testata giornalistica.

In primis la mia candidatura a Sindaco è maturata da proficui incontri tra i referenti delle formazioni politiche della coalizione su di un tavolo dove vi erano diversi nomi.

Non vi è stato nessun “padrino” a incidere sulla mia scelta a candidato a Sindaco chi afferma il contrario dice il falso e non può scaricare la colpa su altri se non è personaggio aggregante.

Durante le consultazioni pre- elettorali non abbiamo mai posto veti (tranne a coloro che erano iscritti nell’ultimo decreto di scioglimento, non per questioni personali ma per metodo di lavoro); altri hanno legittimamente preso strade diverse spesso inconcludenti.

Non abbiamo mai pensato di allargare il nostro orizzonte politico a “politici elettoralistici” perché i nostri soli interlocutori sono stati i cittadini ai quali avevamo e abbiamo l’obbligo di dare loro dignità.

Riguardo i risultati elettorali, essendo stato votato da ben 6280 votanti al ballottaggio su di un totale recatosi alle urne di 14000 votanti circa, penso di non aver subito una sonora batosta. Vorrei dire al dottor Franco De Magistris che le competizioni elettorali si possono vincere o perdere, l’importante è condurle sempre con coerenza e dignità senza mai offendere gli elettori e, molto umilmente, penso che su questo terreno ho sempre avuto la schiena dritta.

Il mio slogan è stato e sarà sempre “siamo tutti Sindaco” nella consapevolezza che Marano per poter risollevarsi dallo stato di torpore ha bisogno del contributo di ogni singolo cittadino.

Noi faremo un’ opposizione costruttiva, dura, quando ci verranno proposte delibere che non andranno nell’indirizzo della crescita socio – culturale – ambientale della città.

Caro dott. Franco De Magistris, questa la realtà tutto il resto è ” fuffa” chi mi conosce sa della coerenza mia e di ogni singolo componente la mia coalizione.

Abbiamo perso ma con dignità, elemento chiave per la politica rispettosa di se stessi e di ogni cittadino.

Caro Direttore, vorrei approfittare della sua ospitalità per ringraziare con l’abbraccio dell’anima ogni singolo cittadino che ha creduto nel nostro progetto, inoltre un grazie alla tua testata giornalistica che ci ha accompagnati durante la campagna elettorale con capacità, competenza e grande professionalità.