Marano, ruoli e poltrone: De Biase o Mosella alla presidenza del Consiglio comunale? C’è anche l’incognita Giaccio

Sarà un duello tra Gaetano Mosella, primo tra gli eletti nella fila del Pd, e Maria Teresa De Biase (nella foto), eletta nelle fila di Demos, per la presidenza del Consiglio comunale? Da quanto si apprende, la lista della famiglia Carandente, sostenuta dal consigliere regionale Giovanni Porcelli, starebbe sostenendo la candidatura della neo eletta nel civico consesso, sorella di Raffaele, in passato consigliere con Angelo Liccardo.

Allo stato non sappiamo se il sindaco, il suo entourage e gli altri partiti della coalizione sono d’accordo su tale ipotesi o se preferiranno optare per Mosella, penalista ritenuto dai dem più esperto e quindi più capace di gestire la “rogna” civico consesso. C’è anche un altro rumors che indicherebbe in Teresa Giaccio, la “sorella d’Italia” pro Morra, quale papabile candidata. Siamo per ora ai rumors e alle schermaglie. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.













