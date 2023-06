L’influencer Gleidy Ottavis sfila con un body painting dedicato allo scudetto del Napoli

43 Visite

Ieri pomeriggio per le strade di Napoli l’influencer Gleidy Ottavis ha sfilato con un body painting dedicato alla vittoria dello scudetto dei campioni d’Italia. Dopo più di 5 ore di trucco eseguito dalla makeup artist e body painter Silvia Manco con la assistente Giovanna Greco, la modella è partita dal Back Light Studio di Fabio Crimaldi fino ad arrivare al Largo Maradona dove i passanti hanno innalzato cori di tifoserie e scattato foto alla tela vivente. Sul corpo della modella un trionfante Pulcinella che regge lo scudetto con il golfo di Napoli da sfondo, rielaborazione dell’illustrazione di Alessio Chiaiese. Silvia Manco nasce come pittrice e disegnatrice per poi intraprendere la professione di makeup artist e body painter. Ha curato il makeup ad eventi internazionali: Festival del Cinema di Venezia e Concerto di Natale in Vaticano, inoltre, ha curato il makeup delle attrici Isa Danieli e Mariagrazia Cucinotta in vari film. E’ docente di makeup avanzato e body painting presso l’accademia Enif ed è makeup artist del Back Light Studio. Tramite i suoi lavori sottolinea che tutti hanno diritto alla bellezza e ad esaltare ciò che di bello c’è nel proprio animo attraverso l’arte del makeup ed è per questo che una volta al mese si dedica alla cura della bellezza dei disabili adulti del centro “I Delfini” Gleidy Ottavis, in arte Blu Doll, nasce come travel blogger e content creator sulla piattaforma Instagram nel 2016. Successivamente si dedica ad una verticalizzazione di contenuti per il Calcio Napoli e per la Seleção Brasileira do Futebol, legando il discorso calcistico con cultura e food. Attualmente è la prima influencer SSCN excellence e si batte a difesa delle donne, non a caso a breve sarà portavoce di una campagna antistupro. Un lavoro di squadra questo che vuole esaltare non solo il calcio Napoli ma l’intera cultura napoletana nota in tutto il mondo.