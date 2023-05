Interdittive antimafia, stop per due aziende di Pozzuoli: ecco i nomi

158 Visite

Due azienda di Pozzuoli, finite nel mirino della Prefettura, sono state colpite da provvedimenti interdittivi. Si tratta della Restivo S.R.L., con sede in Pozzuoli, operante nel settore del trasporto merci non alimentari su strada e della FRA.RA.FER. DI RESTIVO F. E CO. S.A.S., con sede a Pozzuoli, operante nel settore delle autodemolizioni. L’autorità territoriale di governo ha intensificato i controlli a carico delle imprese e infatti il numero delle interdittive antimafia è lievitato a dismisura negli ultimi mesi. Ricordiamo che le imprese possono impugnare i provvedimenti in sede di Tar e Consiglio di Stato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS