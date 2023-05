Punti di vista. L’affluenza bassa a Marano? Anche colpa del (non) lavoro dei commissari

178 Visite

Gentile Direttore, come cittadini di Marano siamo d’accordo con lei sul fatto che i Commissari che hanno mal gestito la nostra città sino ad oggi non possono vantare alcun risultato positivo anzi, se molti hanno preferito disertate le urne è soprattutto a causa della sfiducia verso le istituzioni che loro hanno provocato disinteressandosi completamente di tutti i problemi che stiamo vivendo ed addirittura facendo aumentare il degrado. Molti ormai sono convinti che siamo stati completamente abbandonati e quindi ormai non c’è più nessuno che possa risolvere i nostri problemi.

Raffaele (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS