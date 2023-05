Marano, la rapina nella casa a San Rocco? Seimila euro il bottino. Erano stecche di sigarette sottratte alla titolare di un negozio

326 Visite

E’ di 6 mila euro il bottino della rapina consumata l’altra notte in una casa di via San Rocco. I ladri, che hanno fatto irruzione in casa passando per la grondaia, hanno rubato stecche di sigarette per un valore di 6 mila euro a una 36 enne, titolare di una tabaccheria, che le aveva custodite in una stanza. Il materiale rubato era assicurato. La donna, picchiata dai banditi, se l’è cavata con una prognosi di sette giorni.













