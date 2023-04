Portici: rissa in spiaggia. Denunciati in cinque

177 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Mortelle nei pressi della “Spiaggia delle Mortelle” per una segnalazione di rissa.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto cinque persone litigare animatamente tra loro ed uno di essi, alla loro vista, si è allontanato in direzione del “Porto del Granatello”, mentre gli altri quattro sono stati immediatamente raggiunti e bloccati; inoltre, grazie al supporto di un’altra pattuglia, anche il quinto è stato poi bloccato.

Cinque egiziani, tra i 16 e i 17 anni, sono stati denunciati per rissa e lesioni personali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS