Castelvolturno. Elezioni 2024, Diana: “Si prefigurano 3 schieramenti, noi ci saremo con Polo Civico”

Nella città Domizia già iniziano a circolare i nomi di probabili candidati a sindaco per le amministrative che si terranno nel 2024. Sulla situazione si è espresso il presidente dell’associazione “Città Domizia”, Cesare Diana: “Quello che bisogna tenere a mente è che prima ancora del Sindaco ci vuole una squadra solida; un programma concreto, visione e conoscenza della città. Ci vogliono competenza, preparazione e spirito di sacrificio. Bisogna essere già autosufficienti economicamente in quanto il Comune non è un ufficio di collocamento. Dopo tutto ciò si sceglie il Sindaco, il quale, a sua volta deve essere esperto, preparato amministrativamente, profondo e attento conoscitore delle problematiche della città e dell’Ente, collegato alla filiera Istituzionale di Provincia, Regione e Governo. Alla fine, occorre molta pazienza, sacrificio e tanto tempo a disposizione, perché al primo posto deve esserci Castel Volturno. Oramai gli schieramenti si stanno formando: il Centro Sinistra con Gatta, Petrella Anastasia, Oliva, D’angelo, Scialla, Marcello ed altri; mentre il Centro destra con Fdi Lega e Fi; terzo schieramento è il Polo Civico”.

“Polo Civico per Castel Volturno” è un progetto nuovo che ha come obiettivo principale quello di mettere al centro dell’attenzione i bisogni della città e di tutti i suoi cittadini. All’iniziativa hanno già aderito circa 15 associazioni del territorio, da Bagnara a Lago Patria. Il Polo si fonda su tre liste: C’entro, Città Domizia e Polo Civico. Diana, infatti, afferma: “Nel nuovo Polo fanno parte componenti sia di centro destra che di centro sinistra e di centro. Ci teniamo a precisare che tali esponenti non si identificano con i rappresentanti di centro destra e centro sinistra del nostro territorio, ma si ispirano al valore che questi partiti hanno a livello nazionale. Alla fine ci saranno tre Sindaci che correranno e forse altri, dato che alle ultime amministrative avevamo otto candidati. Noi di ‘Città Domizia’ crediamo che possiamo cambiare le cose e l’anno prossimo ci saremo con Il Polo Civico”.