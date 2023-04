123 Visite

Domani alle 18, nelle sale del Gioia Caffè in piazza Trieste e Trento a Marano, si terrà l’incontro di apertura della campagna elettorale del candidato sindaco Luigi Baiano. (foto in allegato) Saranno presenti i candidati delle liste civiche Insieme per Marano, una Nuova Marano, Idea Marano.













