Amministrative Marano, ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati

Scrutatori impegnati alle amministrative di maggio.

Ecco l’esito del sorteggio.

ABBONDANTE GABRIELE FRANCESCO

Nato il 08/01/1999 a NAPOLI

CORSO ITALIA, N. 33 Sc. C p. Ri int. 2 isolato: C

11

12 ACCARDO DANIELE

Nato il 21/09/1982 a NAPOLI

VIA CESINA, N. 33 Sc. D p. 1 int. 2

38

51 ALBANO PASQUALE

Nato il 11/07/1977 a VILLARICCA

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 387 Sc. B p. 1 int. 1

3

78 ALTIERI ANTONIO

Nato il 22/08/1994 a NAPOLI

VIA GIUSEPPE VERDI, N. 3 p. 2 int. 12

25

111 AMORUSO GENNARO

Nato il 21/04/1987 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA TICINO, N. 31 Sc. U p. 1 int. 3

29

116 ANASTASIO EURICE

Nata il 14/05/1969 a NAPOLI

VIA DEL MARE, N. 57 Sc. U

37

123 ANGELLOTTI ELENA

Nata il 28/09/1974 a NAPOLI

VIA TICINO, N. 4 p. 2 int. 7

5

138 ANTONACCI SALVATORE

Nato il 19/02/1970 a NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 37/P CO P DELLE R p. 2 int. 12 isolato: 3

9

147 APREA VINCENZO

Nato il 10/12/1993 a NAPOLI

CUPA MALIZIA, N. 1 int. 16

1

165 ARMENIO AMELIA

Nata il 09/05/1970 a NAPOLI

VIA GIORDANO BRUNO, N. 31 Sc. A p. 3 int. 6

41

172 ARPAIA SARA

Nata il 17/09/1992 a NAPOLI

VIA MARANO PIANURA, N. 75/BIS Sc. U p. 1 int. 4

35

210 BACCANTE CARMEN

Nata il 16/06/1999 a ASOLA

CORSO UMBERTO I, N. 175 p. 1 int. 1

33

219 BAIANO ARMANDO

Nato il 16/07/1994 a NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 50

8

251 BARBARO DARIO

Nato il 26/08/1974 a NAPOLI

CORSO EUROPA, N. 125 Sc. U p. 2 int. 3

3

257 BARBATO SIMONA

Nata il 04/07/1984 a SCAFATI

VIA TEVERE, N. 55 Sc. D int. 7

28

264 BARONE ANGELO

Nato il 26/02/1962 a CASALNUOVO DI NAPOLI

VIA BRENTA, N. 2 Sc. B p. T int. 2

29

285 BEATOINO JESSICA

Nata il 21/01/1994 a NAPOLI

VIA ANNUNZIATA, N. 73 Sc. C p. 5 int. 17

16

305 BIONDI JUSI

Nata il 29/10/1998 a NAPOLI

VIA TEVERE, N. 9 p. 2

25

307 BIONDI MARCO

Nato il 26/05/1988 a NAPOLI

VIA GIUSEPPE FAVA, N. 50 Sc. A p. 1 int. 1

7

311 BISOGNO ELVIRA MARIA

Nata il 04/04/1981 a NORTH BERGEN N.J

VIA CASTEL BELVEDERE, N. 62 p. 3 int. 7

4

328 BONELLI GAETANO

Nato il 17/02/1972 a NAPOLI

CORSO ITALIA, N. 47 Sc. U p. 1

2

339 BOSSO MARIA ROSARIA

Nata il 20/05/1979 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA ADIGE, N. 13 p. 3 int. 7

41

342 BOTTA GENNARO

Nato il 04/11/1993 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA ARBUSTO, N. 82 p. 2 int. 3

38

351 BOTTIGLIERI EMMA

Nata il 18/03/1960 a NAPOLI

VIA MARANO QUARTO, N. 22/P CO S ANGELO p. TE int. 1

39

354 BOTTIGLIERI MADDALENA

Nata il 30/12/1970 a NAPOLI

VIA FRANCESCO BARACCA, N. 28 Sc. C p. 2 int. 8

16

362 BRANDOLINO MARCO

Nato il 10/06/1991 a NAPOLI

VIA CRISTOFORO COLOMBO, N. 14 Sc. B p. 6 int. 39

34

394 CACCIAPUOTI CHIARA

Nata il 25/06/1998 a NAPOLI

VIA BARCO, N. 1/A

22

407 CAIANIELLO MARCO

Nato il 23/10/1996 a NAPOLI

CORSO UMBERTO I, N. 43 p. 2

39

444 CAMERLINGO FILOMENA

Nata il 25/04/1975 a NAPOLI

VIA GIANBATTISTA VICO, N. 21 p. R int. 1

27

481 CAPASSO GIULIANO

Nato il 01/09/1997 a VILLARICCA

VIA PAOLO BORSELLINO, N. 10/SC. B int. 16 isolato: 7

40

482 CAPASSO MANUELA

Nata il 10/10/1989 a NAPOLI

VIA ALDO MORO, N. 23 p. T int. 1

44

503 CAPPELLI DONATELLA

Nata il 18/11/1966 a NAPOLI

VIA ANTONIO GRAMSCI, N. 8 Sc. C p. T int. 3C

46

511 CAPRIELLO GIANLUCA

Nato il 10/03/1991 a NAPOLI

VIA ARBUSTO, N. 66 p. 4 int. 9

20

545 CARANDENTE RAFFAELE

Nato il 23/06/1988 a VILLARICCA

VIA ANTICA CONSOLARE CAMPANA, N. 26/B Sc. U

3

568 CARBONE ANNA

Nata il 11/03/1968 a NAPOLI

VIA CARACCIOLO, N. 8 Sc. C p. 4 int. 13

32

570 CARBONE MAURIZIO

Nato il 11/09/1984 a NAPOLI

VIA VINCENZO MEROLLA, N. 9 Sc. U p. 3 int. 17

22

585 CARPUTO CARMINE

Nato il 14/09/1994 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA PITAGORA, N. 10

8

597 CARRIAGGIO LUIGI

Nato il 31/08/1974 a NAPOLI

VIA MARANO PIANURA, N. 88

12

605 CASCELLA PATRIZIA

Nata il 15/06/1972 a NAPOLI

VIA ANNUNZIATA, N. 16 Sc. A p. 3 int. 13

6

606 CASELLA FLAVIO

Nato il 08/08/1990 a NAPOLI

VIA CASTEL BELVEDERE, N. 189

20

646 CATONE PASQUALINA

Nata il 06/06/1991 a NAPOLI

VIA NUOVA FUORAGNANO, N. 4/C Sc. U p. 2 int. 4

18

652 CATUOGNO CASTRESE

Nato il 26/07/1968 a VILLARICCA

VIA MARANO PIANURA, N. 197 p. 3 int. 6

45

678 CAVALLO ANTONIO

Nato il 23/04/1973 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA GIORDANO BRUNO, N. 26 Sc. C p. T int. 1

23

680 CAVALLO BENEDETTO

Nato il 13/02/1977 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA CORREE DI SOTTO, N. 22 p. 3 int. 3

33

733 CERULLO LUISA

Nata il 26/11/1977 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA CASA SCHIANO, N. 28 int. 1

13

754 CHIANESE ANNA

Nata il 07/04/1983 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 116/C Sc. C p. 3 int. 18 isolato: UN

15

791 CICCARELLI CARLA

Nata il 28/08/1985 a VILLARICCA

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 361/BIS Sc. U p. T int. 3

32

794 CICCARELLI ROSSELLA

Nata il 29/07/1974 a NAPOLI

VIA UMBERTO TERRACINI, N. 24 Sc. U p. 2 int. 19

47

809 CIPOLLETTA ANTONIO

Nato il 18/03/1977 a NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 271

9

825 COLASURDO MARIA SARA

Nata il 11/09/1984 a NAPOLI

VIA GALEOTA, N. 66 Sc. U p. R

27

841 CONTE FABIANA

Nata il 06/11/1993 a NAPOLI

VIA CESINA, N. 4 int. 7

35

904 CREDENTINO DANIELA

Nata il 27/01/1986 a NAPOLI

VIA MARANO QUARTO, N. 51

1

922 CRISTIANO IMMACOLATA

Nata il 22/04/1966 a NAPOLI

VIA CESINA, N. 33/-D p. 2 int. 4

5

957 D’ALICANDRO ANDREA

Nato il 28/12/1992 a COSENZA

CUPA MALIZIA, N. 1 int. 11

20

979 D’AMBRA LIBERATA

Nata il 06/10/1990 a NAPOLI

VIA ARNO, N. 1

44

982 D’AMBROSIO ANTONIO

Nato il 15/01/1959 a MARANO DI NAPOLI

VIA ADIGE, N. 6 Sc. A p. 5 int. 19

48

999 D’ANGELO ROSA

Nata il 25/01/1978 a NAPOLI

VIA POGGIO VALLESANA Sc. C p. 2 int. 8

33

1009 D’ANIELLO LUIGI

Nato il 08/03/1962 a MARANO DI NAPOLI

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO Sc. U p. 1 int. 4

50

1099 DE FILIPPIS ADDOLORATA

Nata il 05/06/1980 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA VINCENZO MEROLLA, N. 38 p. 1 int. 1

31

1128 DE LISO MARIA

Nata il 24/06/1987 a VILLARICCA

VIA PO, N. 33 p. 2 int. 5

32

1175 DE MAGISTRIS GABRIELLA

Nata il 16/03/1980 a NAPOLI

CORSO EUROPA, N. 3/B

43

1208 DE NICOLA LUISA

Nata il 20/09/1967 a NAPOLI

VIA PARROCCHIA, N. 14 Sc. U p. 1 int. 2

42

1241 DE ROSA STEFANIA

Nata il 06/11/1963 a NAPOLI

VIA CORREE DI SOPRA, N. 116

26

1276 DE STEFANO CARMELA

Nata il 05/06/1950 a NAPOLI

VIA POGGIO VALLESANA Sc. C p. 5 int. 13 isolato: 6

14

1279 DE STEFANO GABRIELLA

Nata il 24/02/1984 a NAPOLI

VIA VINCENZO GIOBERTI, N. 20

23

1328 DI CICCO ANNA MARIA

Nata il 21/03/1969 a GIUGLIANO IN CAMPANIA

VIA TORRE DENTICE, N. 4 p. 2

5

1350 DI GENNARO PASQUALINA

Nata il 20/05/1974 a NAPOLI

TRAVERSA DUCA D’AOSTA, N. 18

34

1408 DI MARO ELISABETTA

Nata il 27/12/2000 a NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 51/-A p. 2 int. 4

50

1435 DI MARO NATASCIA

Nata il 12/01/1981 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 199 p. 1 int. 2

31

1475 DI PALMA ALESSIA

Nata il 04/09/2000 a NAPOLI

VIA GALEOTA, N. 22

7

1491 DI PALMA SILVANA

Nata il 25/09/1954 a MARANO DI NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 9 Sc. U p. 1 int. 2

26

1508 DI STEFANO EMANUELE

Nato il 12/06/2001 a NAPOLI

VIA GARIGLIANO, N. 10 p. T int. 3 isolato: B

20

1524 DI VAIO MARIANNA

Nata il 14/04/1981 a NAPOLI

VIA SALVATORE QUASIMODO, N. 8/A p. 2

23

1525 DI VAIO RAFFAELE

Nato il 14/05/1967 a NAPOLI

CORSO MEDITERRANEO, N. 10 Sc. F p. 5 int. 28

1

1544 ERCOLANO PASQUALE

Nato il 09/05/1998 a VILLARICCA

VIA VENETO, N. 4 p. 1 int. 3

7

1581 ESPOSITO GENNARO

Nato il 18/03/1964 a MARANO DI NAPOLI

CORSO EUROPA, N. 152 Sc. A p. 3 int. 9

13

1633 ESPOSITO VINCENZO MARIA

Nato il 02/01/1989 a NAPOLI

VIA SAN MARCO, N. 16 int. 1

15

1680 FERRANTELLI MARIA

Nata il 13/10/1963 a PORDENONE

CORSO EUROPA, N. 53 p. 3 int. 3

11

1688 FERRIGNO ALFREDO

Nato il 02/08/1994 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA CASA SCHIANO, N. 5

39

1728 FIORELLATO IOLANDA

Nata il 11/04/1983 a NAPOLI

VIA ARTURO LABRIOLA, N. 2 Sc. C p. 2 int. 8

41

1729 FIORENTINO ELVIRA VIORICA

Nata il 19/11/1976 a NAPOLI

VIA TEVERE, N. 116 Sc. B p. 1 int. 1

14

1749 FORMISANO ANGELA

Nata il 21/09/1995 a NAPOLI

VIA TORRE DENTICE, N. 5 p. 3 int. 6

19

1769 FREZZA VALERIA

Nata il 28/08/1976 a VILLARICCA

VIA CASA LANNO, N. 51 Sc. C p. 2 int. 26

29

1778 FUSCO ANTONIO

Nato il 10/09/1963 a AGROPOLI

TRAVERSA GIOVANNI FALCONE, N. 4 Sc. B p. 5 int. 10

30

1800 GAITO STEFANO

Nato il 17/09/1972 a NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 7/-A Sc. B p. 2 int. 5

18

1807 GALARDO DANILO

Nato il 29/01/1988 a NAPOLI

VIA SAN MARCO, N. 47 p. 2 int. 3

47

1835 GAROFALO LORIS ANTONIO

Nato il 14/11/1990 a NAPOLI

VIA TORRE CARACCIOLO, N. 19/D p. 1 int. 2

19

1873 GIORDANO FEDERICO

Nato il 14/09/1990 a VILLARICCA

GRADONI ANNUNZIATA, N. 6

42

1887 GIUGLIANO MARIA ASSUNTA

Nata il 26/03/1977 a AVELLINO

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 271 p. T int. 1

40

1893 GODINO LUCA

Nato il 31/05/1995 a NAPOLI

VIA POGGIO VALLESANA Sc. E p. 1 int. 1 isolato: 5

18

1909 GRANATA MARINA

Nata il 05/05/1987 a NAPOLI

CORSO ITALIA, N. 47

22

1911 GRANATA MICHELA

Nata il 18/11/1994 a VILLARICCA

CORSO EUROPA, N. 102 Sc. A p. 1 int. 2

13

1954 GUARINO DANIELA

Nata il 15/01/1974 a NAPOLI

CORSO MEDITERRANEO, N. 99 p. 6 int. 20

4

2006 IAFFAIOLI GENNARO

Nato il 29/02/1992 a NAPOLI

VIA VENETO, N. 4 p. 3 int. 6

39

2030 IANNONE GIUSEPPE JUNIOR

Nato il 28/10/1991 a NAPOLI

VIA TEVERE, N. 34 p. R int. 2

10

2037 IANNONE TERESA

Nata il 23/06/1986 a NAPOLI

VIA ARBUSTO, N. 76/I.C. int. 1

23

2106 IORIO VITTORIA

Nata il 26/08/1993 a NAPOLI

VIA NORVEGIA, N. 34 Sc. B p. 1 int. 2

11

2133 IPPOLITO SARAH

Nata il 12/11/1994 a NAPOLI

VIA NORVEGIA, N. 34 Sc. B p. 2 int. 4

43

2140 IZZO ANNA ERMINIA

Nata il 31/01/1994 a NAPOLI

VIA EUCLIDE, N. 50 int. 5

25

2156 IZZO ROBERTA

Nata il 18/09/1992 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA TOSCANA, N. 14 Sc. D p. T int. 2

25

2226 LICCARDI LUIGI

Nato il 14/09/1998 a NAPOLI

VIA ARBUSTO, N. 14 int. 2

45

2243 LICCARDO LUCIA

Nata il 29/11/1997 a NAPOLI

VIA BENEDETTO CROCE, N. 17/A p. 2 int. 4

27

2275 LOMBARDI MARTINA

Nata il 22/12/1997 a NAPOLI

VIA TEVERE, N. 55 Sc. C p. 5 int. 9

41

2288 LONGOBARDI VINCENZO

Nato il 30/10/1989 a NAPOLI

PIAZZA SPIRITO SANTO, N. 16 p. 2 int. 4

46

2306 MAGLIO MATILDE

Nata il 16/06/1978 a NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 37 p. 1 int. 4

6

2312 MAIELLO IDA

Nata il 04/11/1959 a NAPOLI

VIA ANNUNZIATA, N. 73 Sc. A p. 3 int. 9

46

2320 MAIONE GIUSEPPE

Nato il 09/11/1997 a NAPOLI

CUPA CASTELLO SCILLA, N. 17 p. 1 int. 2

17

2334 MANCO FORTUNA

Nata il 28/06/1992 a NAPOLI

VIA SALVATORE SQUILLACE, N. 2 p. 2 int. 9

10

2336 MANCO GIUSEPPINA

Nata il 27/06/1999 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA VALLESANA, N. 86 Sc. C p. 3 int. 8

27

2345 MANCUSO ANNA

Nata il 29/11/1972 a NOCERA INFERIORE

VIA VALLESANA, N. 86 Sc. C p. R int. 1

6

2376 MARCHESANO ASSUNTA

Nata il 08/03/1996 a NAPOLI

VIA PIAVE int. 9

47

2391 MARCOGIUSEPPE DIANA

Nata il 02/12/1985 a NAPOLI

VIA GUGLIELMO PEPE, N. 9 Sc. C p. T int. 1

21

2403 MARINO FILIPPO

Nato il 14/05/1963 a NAPOLI

VIA CESINA, N. 33/-D p. 2 int. 4

40

2417 MARRA ANNUNZIATA

Nata il 05/01/1968 a MARANO DI NAPOLI

VIA SVIZZERA, N. 39/B Sc. U p. 1 int. 8

24

2426 MARRA GIOVANNA

Nata il 18/09/1993 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA PAOLO BORSELLINO, N. 20/SC. A int. 6

22

2430 MARRA GIUSEPPINA

Nata il 23/10/1960 a MARANO DI NAPOLI

VIA PARROCCHIA Sc. B p. 2 int. 4

12

2455 MARTINELLI PASQUALINA

Nata il 28/05/1998 a NAPOLI

VIA ADDA, N. 57 Sc. A p. 1 int. 4

31

2463 MARTINO NICOLA

Nato il 11/07/1973 a MARANO DI NAPOLI

VIA ANNUNZIATA, N. 53 p. 1 int. 2

19

2480 MASSARO FABRIZIO

Nato il 08/04/1975 a NAPOLI

VIA UMBERTO TERRACINI, N. 24 Sc. U p. 2 int. 19

28

2485 MASTROLONARDO ANDREA

Nato il 17/12/1983 a NAPOLI

CORSO EUROPA, N. 194 Sc. A p. 7 int. 21

2

2499 MAURIELLO DOMENICO

Nato il 27/12/1995 a NAPOLI

VIA UMBERTO MIGLIACCIO, N. 18

33

2520 MECCANICI ANTONIO

Nato il 27/02/1982 a VILLARICCA

VIA ROMA, N. 39 Sc. U p. 1

45

2526 MELE ARMANDO

Nato il 14/06/1988 a NAPOLI

CORSO EUROPA, N. 48 Sc. B p. 6 int. 18 isolato: B

28

2533 MELUCCI MARK

Nato il 13/05/1992 a NAPOLI

VIA DEL MARE, N. 21

13

2544 MERSICO SILVIA

Nata il 20/01/1962 a NAPOLI

VIA DOMENICO MALLARDO, N. 38 p. 1 int. 1

2

2545 MESSERO FRANCESCA

Nata il 26/06/1998 a AVERSA

VIA ADIGE, N. 23 p. 1 int. 5

38

2573 MIGLIACCIO ASSUNTA

Nata il 12/07/1968 a MARANO DI NAPOLI

VIA CORREE DI SOTTO, N. 69 p. 2

32

2583 MIGLIACCIO GIOVANNI

Nato il 01/05/1969 a NAPOLI

VIA PAOLO BORSELLINO, N. 25

42

2623 MOIO ALFREDO

Nato il 05/09/1987 a NAPOLI

VIA PITAGORA, N. 2 p. T int. 1

21

2632 MOIO GIUSEPPINA

Nata il 16/03/1988 a NAPOLI

VIA GALEOTA, N. 58 Sc. A p. 1 int. 1 isolato: 1

12

2679 MORGERA CHIARA

Nata il 11/08/2000 a NAPOLI

VIA TEVERE, N. 55 Sc. D p. 3 int. 5

3

2683 MORRA ANGELINA

Nata il 01/10/1950 a MARANO DI NAPOLI

VIA CASTEL BELVEDERE, N. 327 Sc. U p. 1 int. 2

9

2705 MORRA ROBERTA

Nata il 05/12/1988 a NAPOLI

VIA VOLTURNO, N. 14 Sc. U p. R int. 1

19

2737 MUSELLA PASQUALE

Nato il 16/06/1978 a NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 19 Sc. B p. 2 int. 17

14

2773 NAPOLANO ROSARIO LUIGI

Nato il 20/09/1994 a NAPOLI

VIA CASA BAIANO, N. 1 p. 1 int. 1

36

2795 NASTRO ANGELO

Nato il 23/03/1995 a NAPOLI

VIA CORREE DI SOTTO, N. 2

49

2797 NASTRO ANNA

Nata il 06/09/1982 a NAPOLI

TRAVERSA II DAVINO, N. 6 Sc. B p. 2 int. 2

12

2820 NEOLA IMMACOLATA

Nata il 21/03/1980 a NAPOLI

VIA IORACE, N. 66 p. 1

44

2871 OPERA LUIGI

Nato il 10/07/1986 a NAPOLI

CORSO ITALIA, N. 81 Sc. A p. 2 int. 6 isolato: B

37

2892 ORLANDO GIOVANNI

Nato il 09/05/1980 a VILLARICCA

VIA TEVERE, N. 55 Sc. A p. 3 int. 7

50

2896 ORLANDO LUISA

Nata il 28/05/1986 a NAPOLI

VIA UNIONE SOVIETICA, N. 40 Sc. U p. 1 int. 4

1

2903 ORSINI DANIELA AMALIA

Nata il 15/05/1982 a NAPOLI

VIA CAMPANIA, N. 28 Sc. U p. 4 int. 18

26

2909 PACE GIORGIO

Nato il 10/06/1976 a NAPOLI

VIA ADDA, N. 61/LOTTO 23-D Sc. B p. R int. 2

17

2919 PAINO LUIGI

Nato il 31/05/1949 a NAPOLI

VIA CRISTOFORO COLOMBO, N. 3 Sc. B p. 4 int. 10

35

2925 PALMA ROBERTA

Nata il 21/12/1983 a NAPOLI

VIA CESINA, N. 33 Sc. E p. 3 int. 15

2

2965 PARAGLIOLA ANNA

Nata il 28/06/1974 a NAPOLI

VIA MARANO QUARTO, N. 69/B p. T

5

3019 PASSARO MARIA ROSARIA

Nata il 28/11/1995 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA VALLESANA, N. 120 p. 2

26

3021 PASSARO NUNZIA

Nata il 21/01/1994 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA VINCENZO GIOBERTI, N. 20 Sc. F p. 6 int. 11

44

3080 PERROTTA MARIA ANTONIETTA

Nata il 13/06/1997 a NAPOLI

VIA SILVANO, N. 13/BIS Sc. 1 p. 1 int. 1 isolato: 1

24

3090 PESACANO LUIGI

Nato il 16/06/1976 a NAPOLI

TRAVERSA DUCA D’AOSTA, N. 1 p. 1 int. 3

36

3103 PEZZELLA MARIA

Nata il 12/04/1980 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA SOCRATE, N. 4 p. R int. 1

16

3107 PEZZELLA ROSA

Nata il 27/04/1990 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA FRANCESCO BARACCA isolato: E

21

3130 PIETROPAOLO ANIELLO

Nato il 19/12/1974 a NAPOLI

VIA SANTA MARIA A PIGNO, N. 1 int. 2

43

3142 PIRONCINI PAOLA

Nata il 01/07/1985 a NAPOLI

VIA PIAVE, N. 25 Sc. A p. 3 int. 14

34

3199 PRESBITERO CONCETTA

Nata il 13/06/1980 a NAPOLI

VIA MARANO PIANURA, N. 83/A p. 2 int. 3

48

3201 PRIMICERIO ELEONORA

Nata il 20/02/1992 a MUGNANO DI NAPOLI

VICO II CASA CRISCIO, N. 6 Sc. U p. 3 int. 4

28

3232 RADICE MARIAGRAZIA

Nata il 02/09/1989 a NAPOLI

VIA CASA BAIANO, N. 5 p. 1 int. 6

45

3233 RAFFONE MARIA

Nata il 15/12/1992 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA DOMENICO DI SOMMA, N. 5 Sc. B p. 4 int. 13 isolato: 2

7

3237 RAIOLA TERESA

Nata il 22/01/1986 a NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 25/A Sc. B p. T int. 2

40

3277 RICCIARDIELLO FILOMENA

Nata il 22/07/1979 a NAPOLI

VIA ANTONIO GRAMSCI, N. 14/B p. 2 int. 3

43

3311 RIPPA VALENTINA

Nata il 14/06/1995 a NAPOLI

VIA EDUARDO SCARPETTA, N. 25 Sc. A p. 3 int. 6

30

3317 RIVIERGI PAOLA

Nata il 13/01/1999 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 37/LOT.6 p. 3 int. 15 isolato: 6

49

3349 ROTOLI MARIA ROSARIA

Nata il 18/05/1976 a NAPOLI

VIA CASA LANNO, N. 85 Sc. C p. 2 int. 25

21

3380 RUGGIERO SIMONE

Nato il 15/07/2003 a NAPOLI

CORSO EUROPA, N. 191 p. 1 int. 2

8

3409 RUSCIANO VINCENZO

Nato il 15/10/1983 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA DOMENICO MALLARDO, N. 41 Sc. A p. 2 int. 5

30

3426 SACCHITELLI ANTONIO

Nato il 15/03/1952 a NAPOLI

CORSO MEDITERRANEO, N. 95

4

3463 SANNINO FRANCESCA

Nata il 20/09/1990 a NAPOLI

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, N. 5 Sc. U p. 2 int. 12

6

3470 SANSONE ALESSIA

Nata il 02/04/1994 a NAPOLI

CORSO UMBERTO I, N. 132 Sc. U p. 2

36

3486 SANTOPAOLO GAETANA

Nata il 21/02/1960 a MARANO DI NAPOLI

VIA TOSCANA, N. 14 Sc. B p. 2 int. 7

49

3513 SARNELLI LUIGIA

Nata il 09/01/1983 a VILLARICCA

VIA SVIZZERA, N. 51 p. 3 int. 12

14

3523 SAVANELLI BRIGIDA

Nata il 05/10/1993 a NAPOLI

VIA MARANO PIANURA, N. 21/A p. 3 int. 5

17

3570 SCHIANO ANTONIA

Nata il 02/09/1980 a NAPOLI

VIA ANTONIO GRAMSCI, N. 20 p. R int. 2

11

3598 SCOGNAMIGLIO ANNA

Nata il 23/06/1984 a NAPOLI

VIA POGGIO VALLESANA Sc. C p. 3 int. 9

34

3606 SCUDELLARO ANGELINA

Nata il 26/11/1967 a NAPOLI

VIA PIAVE Sc. A int. 2

50

3668 SIMEOLI ROSA

Nata il 03/10/1975 a NAPOLI

VIA TOSCANA, N. 14 Sc. G p. 2 int. 8

18

3674 SIMEOLI TERESA

Nata il 22/01/1970 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 418 Sc. U p. 2 int. 3

24

3733 SORRENTINO DANILO

Nato il 13/07/1976 a NAPOLI

VICO II VALLESANA, N. 22 Sc. U p. 1

30

3745 SPANO’ EMANUELA

Nata il 16/12/1991 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA TOMMASO CAMPANELLA, N. 22 p. 1

42

3781 STIFANELLI FRANCESCA

Nata il 27/08/1978 a NAPOLI

VICO II VALLESANA, N. 22 Sc. U p. 1

49

3802 TANSELLA IMMACOLATA

Nata il 22/06/1974 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA TOSCANA, N. 14

24

3806 TASSARI ASSIA

Nata il 11/07/2001 a NAPOLI

VIA ROMA, N. 8 Sc. A p. 1 int. 4

10

3824 TESSITORE VIVIANA

Nata il 16/11/2000 a NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 37/Lotto 1 p. 3 int. 14 isolato: 1

38

3838 TODISCO STEFANO

Nato il 02/08/1991 a NAPOLI

VIA POGGIO VALLESANA Sc. E p. 5 int. 13 isolato: 3

9

3848 TORRENTE DARIO

Nato il 22/05/1990 a NAPOLI

VIA GIOVANNI FALCONE, N. 33 Sc. E p. 4 int. 8

15

3864 TRAVERSO ANNA

Nata il 17/03/1980 a NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 7/A Sc. A p. 1 int. 3

4

3883 TROFI NICOLA

Nato il 28/08/1977 a NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 209 p. 2 int. 4

36

3917 TUTONE EMMA

Nata il 24/11/1964 a NAPOLI

VIA IORACE, N. 84

17

3945 VALLEFUOCO RAFFAELE

Nato il 09/10/1990 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA MARANO SAN ROCCO, N. 80

16

3948 VALLONE MARIA PIA

Nata il 25/09/1963 a MARANO DI NAPOLI

VIA LAZIO, N. 2/B p. T int. 1

48

3962 VARRIALE VINCENZO

Nato il 03/07/1971 a NAPOLI

CORSO EUROPA, N. 246 p. 4 int. 10

8

3971 VELARDI GAETANO

Nato il 09/03/1997 a NAPOLI

VIA ARBUSTO, N. 18

47

3975 VENAFRO PASQUALE

Nato il 24/07/1953 a NAPOLI

VIALE DUCA D’AOSTA, N. 13 Sc. D p. T int. 2

31

3976 VENERUSO ANTONIO

Nato il 26/07/1988 a NAPOLI

VIA CASA BAIANO, N. 5 p. 4 int. 18

10

3980 VENTRE VINCENZO

Nato il 14/10/1999 a NAPOLI

VIA UMBERTO TERRACINI, N. 16 Sc. U p. 5 int. 23

35

4000 VISCO RAFFAELA

Nata il 30/01/1947 a CERCOLA

VIA CORREE DI SOTTO, N. 36 int. 1

29

4006 VISCONTI FRANCESCA

Nata il 08/04/1989 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA ENRICO DE NICOLA, N. 8 p. 2 int. 2

37

4014 VISONE ILARIA

Nata il 04/07/1992 a NAPOLI

VIA PADRETERNO, N. 27 p. 1 int. 2

48

4032 VOLLERO MARIA LAURA

Nata il 30/07/1996 a NAPOLI

VIA ERNESTO CHE GUEVARA, N. 4 Sc. B p. 4 int. 31B

46

4047 ZANNELLA RITA

Nata il 27/10/1999 a MUGNANO DI NAPOLI

VIA GALEOTA, N. 26/C VILLINO N 3

37

4053 ZECCHINO VINCENZO

Nato il 16/07/1982 a NAPOLI

VIA ANNUNZIATA, N. 32 Sc. B p. 2 int. 6













