Napoli, è il grande giorno: ultimo test per Raspadori

Il Napoli arriva all’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan con una grossa incognita in avanti, visto che Osimhen è ancora out per infortunio e Raspadori non è al top. Cosa fare quindi? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la ricetta di Spalletti sarà: squadra corta, spazi stretti e punte veloci, a prescindere dagli interpreti che il mister non vuole svelare fino all’ultimo. L’intenzione è di schierare un tridente offensivo con più velocità che fisicità, i cui componenti possono interscambiarsi a partita in corso.