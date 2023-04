ELEZIONI MARANO, ARRIVA L’UFFICIALIZZAZIONE: IL CANDIDATO SINDACO DEL M5S E’ DANILO DI GUIDA 

Il Movimento 5 Stelle di Marano ha scelto ed è arrivata anche l’ufficialità con l’ok del Presidente Giuseppe Conte: il candidato a sindaco per le elezioni del 14/15 maggio sarà il Dott. Danilo Di Guida. Trenta anni, laureato in Scienze della Pubblica Amministrazione dipendente dell’ASL Napoli 1 Centro. Di Guida è il volto nuovo della politica maranese. A supporto una lista eterogenea, giovani e meno giovani, professionisti, dipendenti, insegnanti, ma prima ancora cittadini che si sono messi in gioco per il bene di Marano. “Sono molto orgoglioso di poter rappresentare in città il Movimento 5 Stelle e ringrazio gli amici attivisti per aver riposto fiducia nella mia persona. L’unica vera novità politica a Marano siamo noi. Il M5S finora non ha mai preso parte alle elezioni amministrative. Negli ultimi 10 anni, purtroppo, ben 3 commissariamenti che non hanno consentito alla nostra città di crescere e svilupparsi come avrebbe dovuto, per non parlare dei servizi scadenti o addirittura inesistenti offerti alla cittadinanza. È ora di voltare pagina una volta per tutte, all’insegna della legalità, dello sviluppo sostenibile e dell’attenzione ai quartieri periferici e ai più deboli. È necessario restituire dignità ai Maranesi e dare un futuro ai nostri giovani. Riportiamo Marano dalla parte giusta!”