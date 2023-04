37 Visite

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Alessandro Manzoni a Casoria dove hanno rinvenuto e sequestrato una pistola cal.6×35, 70 cartucce di diverso calibro e un passamontagna.

G.C., 57enne di Casoria con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illegale di arma e relativo munizionamento.













