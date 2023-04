Notte di terrore tra Marano, Villaricca e Melito: furti e rapine a catena

287 Visite

Furti e rapine a catena. Il ritmo è impressionante. Da Marano a Melito, da Villaricca a Giugliano. Nelle ultime ore furto in un appartamento di via Vittoria, a Villaricca, furti o tentati furti nei box del parco Annabella, a Marano (nella foto), rapina (1000 euro bottino), all’Eurospin di Melito, furti nella zona di Vallesana, a Marano, l’ultima delle quali stanotte. Senza contare quello che accade ormai da mesi a Quarto e nelle zone a ridosso tra il territorio flegreo e Marano. Persone sequestrate in casa e furti anche in pieno giorno.













