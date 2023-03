Elezioni Marano, l’appello della Lega: “Dannosi personalismi nel centrodestra, ora le forze sane del territorio trovino la quadra”

E’ spiacevole constatare che, all’indomani delle amministrative del 14 e 15 maggio 2023, in seno alla coalizione di centrodestra, siano sorti dannosi personalismi che altro non fanno che produrre confusione nell’elettorato e che gettano nello scoramento più totale. Il nostro impegno dev’essere solo volto verso il governo della nostra martoriata città, a tal proposito la Lega Salvini Premier, sezione di Marano di Napoli, invita le forze moderate del territorio ad abbandonare questi beceri, sterili e inutili personalismi ai fini di raggiungere una seria convergenza su un nome condiviso che ci porti ad amministrare al meglio, e per il tempo naturale di cinque anni, la nostra città.

Lega Marano