Torre del Greco, elezioni: Borriello a processo per corruzione, Fdi nega l’appoggio

Il candidato sindaco proposto dal centrodestra è a processo per corruzione: Fratelli d’Italia gli nega l’appoggio e decide di correre da solo. Accade a Torre del Greco), dove il partito di Giorgia Meloni ha ufficialmente stabilito che per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi nella città vesuviana si presenterà con un proprio candidato sindaco, non sostenendo l’aspirante primo cittadino Ciro Borriello.













