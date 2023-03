MARANO: AUTO, ATTREZZI E CASE: SEI FURTI IN 24 ORE. MALVIVENTI PADRONI DEL TERRITORIO

272 Visite

Una caterva di furti su tutto il territorio. Tre appartamenti, tra via Castelbelvedere e il centro di Marano, nel giro di 24 ore. L’ultimo dei quali intorno alle 12,30. Altre due abitazioni di San Marco sarebbero state assaltate un giorno prima, anche con persone presenti in casa. Furto, inoltre, nell’atrio dell’ufficio tecnico comunale, di fronte alla caserma dei carabinieri, con i ladri che hanno portato via gli attrezzi da lavoro degli operai del verde pubblico. E dulcis in fundo il furto di una Fiat Panda nuova in via Corree di sopra.













