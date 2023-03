La palestra New body & soul di Marano ancora in evidenza in un campionato assoluto italiano di Kung fu. L’ultimo, in orine di tempo, tenutosi il 19 marzo nella città di Avellino. I giovani atleti si sono classificati al primo posto nel medagliere: quelli dagli 8 ai 18 anni hanno fatto man bassa di medaglie. I nostri complimenti al team diretto dal Maestro Stefano Catone.