Marano, amministrative. De Biase: “Resterò a casa se non ci sarà ampia convergenza sul mio nome”

“Se non ci sarà un ampio consenso, una convergenza forte sul mio nome, non sarò candidato alla carica di primo cittadino”. Parola di Luigi De Biase, interpellato poco fa dal nostro portale. L’ex dirigente comunale, sostenuto dall’ex sindaco Salvatore Perrotta, dall’imprenditore Antonio Cerullo e dall’ex assessore comunale Salvatore De Stefano, non ha ancora sciolto la riserva.

De Biase aggiunge: “Cerco convergenza ampia, non ho bisogno di essere il candidato tanto per. Sto bene, non ho bisogno di nulla, non ho interessi particolari né terreni da inserire in un piano regolatore. Lavoreremo in questi prossimi due giorni per trovare il sostegno dovuto, che può arrivare sia da ambienti di centrodestra sia di centrosinistra. Non ho preclusioni verso nessuno. Se non dovessi trovare tale sostegno, resterò tranquillamente a casa”.

Il nome di De Biase era stato accostato mesi fa al centrodestra, ma da quel versante è arrivato il niet di Forza Italia e di parte della Lega. Anche Fratelli d’Italia su tale proposta si sarebbe spaccato. Ora la partita si gioca al centro, nel terzo polo, negli ambienti di centrodestra eventualmente disposti a correre senza simboli e tra i non estimatori del candidato Pd Matteo Morra.













