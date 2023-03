Elezioni Marano, l’ex sindaco Perrotta: “Decisive le prossime 48 ore, aperti non solo a De Biase ma no a Stanzione”

195 Visite

“Lavoriamo per una grande aggregazione moderata, centrista, progressista. Noi sosteniamo la candidatura De Biase, ma non abbiamo preclusioni su altri nomi, a patto che si tratti di una persona che conosca bene il territorio e che abbia voglia di rimboccarsi le maniche, con una presenza costante sulle problematiche annose della città”: queste le parole dell’ex sindaco Salvatore Perrotta, che aggiunge: “Decisive le prossime 48 ore”. Sull’ipotesi Stefano Stanzione, originario di Giugliano e operante professionalmente in quel territorio, l’ex primo cittadino, pur non dicendolo esplicitamente, è alquanto chiaro: “Deve essere uno radicato a Marano e che conosca bene il territorio e le sue difficoltà”. Infine una dichiarazione tra il serio e il faceto: “Se non si trova la quadra, sarò costretto a candidarmi io”.













