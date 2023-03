Elezioni Marano, Pezzella (FdI): “Vogliamo una città senza padrini e padroni, presto il nome del candidato sindaco”

119 Visite

Sapevamo che sarebbe stato difficile costruire una proposta politica che fosse sia nuova sia solida, in grado di amministrare Marano e portarla almeno fuori dal degrado in cui sembra essere piombata senza speranza. Nella vita ci vuole coraggio: questa fu la parola d’ordine quando oltre 10 anni fa nacque Fratelli d’Italia sotto la guida forte e coerente di Giorgia Meloni. Marano è una città difficile, sciolta 4 volte a causa delle infiltrazioni mafiose e con decine di annosi problemi che non è utile trattare in questa sede; solo con il coraggio delle persone libere, senza secondi fini, senza padrini né padroni la nostra città può provare a rialzarsi. Fratelli d’Italia c’è e sta cercando di costruire una coalizione composta da cittadini che non hanno interessi di bottega da salvaguardare, l’esortazione è rivolta a tutti, Marano è una città composta per la stragrande maggioranza da persone perbene, che hanno come unica pecca quella di non essersi mai “coalizzate” in occasione delle elezioni amministrative finendo per favorire chi persegue altri interessi. Il senso del manifesto apparso qualche giorno fa in città era questo e resta valido per tutti coloro che, come me, non hanno cambiato idea. Il nome del candidato Sindaco non tarderà ad arrivare, certi di offrire alla città una proposta lontana dai soliti nomi stantii degli ultimi 30 anni.

Nota Stampa

Alfonso Pezzella

