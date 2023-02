MARANO, DALLA PALAZZINA DEI POLVERINO ALLA VICENDA GALEOTA: 30 ANNI DI ERRORI A CATENA E DI “SCHIFEZZE” AMMINISTRATIVE DI VARIO GENERE

65 Visite

Dalla palazzina di via Sant’Agostino, di proprietà dei Polverino, abusiva ma ancora occupata da diverse famiglie, al caso Galeota, complesso edilizio anch’esso dichiarato abusivo realizzato dalla società di Angelo Simeoli. Casi che hanno segnato (nel peggiore dei modi) la storia del Comune di Marano, tra errori, sviste, connivenze e malafede ad altissimi livelli.

Vicende che si perdono nella notte dei tempi, come il Pip, Palazzo Merolla, l’ampliamento cimiteriale e tanto altro, di cui ancora si discute dopo decenni, dopo inchieste giudiziarie, mediatiche e pronunciamenti della giustizia amministrativa.

Come era già accaduto per la palazzina di via Sant’Agostino, abusiva e acquisita nel 1992 al patrimonio comunale, ma con l’ente incapace in oltre 25 anni di preparare e notificare al meglio gli atti propedeutici all’eventuale demolizione o sgomberi, anche il caso Galeota – al posto del quale dovrebbe, anzi doveva sorgere una scuola – è lastricato di schifezze amministrative di vario genere.

Qualcuno al Comune di Marano, a partire dagli anni Novanta e fino a qualche anno fa, ha dimenticato di trascrivere bene gli atti, di redigerli in tempi congrui, di notificarli correttamente ai proprietari o occupanti degli immobili, si è difeso male nei processi amministrativi e tanto, tanto altro. Tutto ciò ha provocato disastri a catena, consentendo ad abili legali di individuare cavilli e procedure anomale che hanno dato poi la stura a sentenze di giudici amministrativi (l’ultimo esempio è quello relativo ai ricorsi sul Galeota), i quali non hanno potuto far altro che evidenziare gli errori commessi dal Comune e le lentezze esasperanti delle procedure adottate.

La palazzina di via Sant’Agostino doveva essere assegnata alle famiglie indigenti del territorio e per farlo, ancora oggi, basterebbe che il Comune notificasse al meglio alcune procedure; il progetto Galeota, che doveva fungere da scuola per i bimbi di San Rocco, rischia di arenarsi definitivamente: diversi proprietari e occupanti hanno vinto ricorsi (nel merito) al Consiglio di Stato. E ora tutto si complica nuovamente.













