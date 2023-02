Interdittive antimafia, il Consiglio di Stato boccia ricorso della Balestrieri appalti

82 Visite

Il Consiglio di Stato ha bocciato, anche nel merito, il ricorso della Balestrieri appalti srl, con sede legale a Gragnano, destinataria tempo fa di un’interdittiva antimafia emanata dalla prefettura di Napoli. I giudici amministrativi, come già confermato in sede di Tar, hanno ritenuto corretto il provvedimento emesso dall’autorità territoriale di governo, facendo riferimento a una serie di vicende – tra cui un rinvio a giudizio per fatti (turbata libertà degli incanti, frode e corruzione) verificatisi nel comune di Gela – che vedono coinvolti i vertici societari.

La Balestrieri appalti operava, fino a qualche tempo fa, in alcuni comuni del Casertano e nel comune di Ravello. E’ una delle aziende che facevano capo al la holding Balestrieri, presente con proprie aziende, tra cui Tekra (quest’ultima era fino a poche settimane fa in servizio nel comune di Marano), in diversi territori. La Tekra, pur facendo parte del medesimo gruppo imprenditoriale, non è stata raggiunta da analogo provvedimento interdittivo. Per la vicenda è competente infatti la prefettura di Salerno, poiché Tekra ha sede ad Angri. Stesso gruppo imprenditoriale, stessi vertici societari, insomma, ma a Napoli la prefettura emette un’interdittiva per un’azienda della holding, con contestuale conferma di Tar e Consiglio di Stato, mentre a Salerno non viene disposto alcun provvedimento per l’altra ditta. Il paradosso è che l’interdittiva fu disposta soprattutto in relazione agli elementi riferiti alla ditta Tekra.













