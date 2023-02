Somma Vesuviana, venerdì l’inaugurazione del punto Inps

47 Visite

“Venerdì 10 Febbraio inaugureremo il Punto Cliente di Servizio INPS a Somma Vesuviana che sorgerà a Palazzo Torino, in Piazza Vittorio Emanuele III. La speranza è che ci possa essere un ampio ritorno nei prossimi mesi. Non dimentichiamo che Somma Vesuviana conta circa 35.000 abitanti, un paese che ha ben due sedi di Poste Italiane e dunque l’auspicio è anche quello di ricreare, nel tempo, le condizioni per un ritorno dei servizi INPS sul territorio sommese. Ringrazio al riguardo il consigliere comunale Gaetano Ciro Coppola. L’iter per l’attivazione del Servizio Punto Cliente Inps ha avuto inizio nel Maggio del 2022 ed ora giunge ad un atto concreto. L’obiettivo è dare servizi ai cittadini”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Venerdì 10 Febbraio – ore 10 e 30 – inaugurazione Punto Cliente Servizio INPS – Palazzo Torino in Piazza Vittorio Emanuele III.

Interverranno: Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana; Roberto Bafundi – Direttore del Coordinamento Metropolitano INPS NAPOLI; Rossella Pellegrino, Direttore Filiale Metropolitano – INPS – AREA NOLANA; Gennaro Marino – Responsabile Agenzia Inps San Giuseppe Vesuviano.













