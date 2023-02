Marano, elezioni 2023: c’è chi ancora ripropone vecchi schemi e personaggi. E’ il tempo, invece, del cambiamento vero

149 Visite

Elezioni amministrative 2023, si entra pian pianino nel vivo ma molti – soprattutto tra gli addetti ai lavori – sembrano non voler far tesoro di quattro commissariamenti per mafia, di cui due consecutivi, inchieste giudiziarie, fallimenti politici. Non se vuole tenere conto. Qualcuno, infatti, vuole riproporre i soliti schemi, le solite dinamiche. Non è tempo di “moderazione” o di minestre riscaldate: è tempo di rinnovamento, delle metodiche politiche, degli uomini e di progetti. Chi vuol capir, capisca; chi non vuol capire, rimarrà per l’ennesima volta illuso, deluso o fregato. Marano ha bisogno di una svolta radicale.













