Giugliano, a Francavilla per dimenticare le amarezze. Di Napoli carica il gruppo

85 Visite

Vigilia di trasferta per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Il tecnico, in conferenza stampa, non ha nascosto l’amarezza per il pareggio di mercoledì con il Messina. Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca. ” Dispiace inoltre per la mia squalifica perchè non meritata”. Il tecnico del Giugliano, squalificato dal giudice sportivo, non siederà in panchina. Al suo posto il vice Tatomir. “La Virtus Francavilla è una squadra fortissima, soprattutto tra le proprie mura amiche – aggiunge il trainer dei gialloblu – Noi ci siamo preparati al meglio: siamo pronti per fare la nostra gara”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS