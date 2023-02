52 Visite

Si terrà oggi presso l’Aula Consiliare – Istituto Comprensivo “Socrate – Mallardo” la non edizione dell’iniziativa afferente la campagna di sensibilizzazione e di prevenzione per la guida sicura “SII SAGGIO, GUIDA SICURO”. L’evento è organizzato dall’associazione Meridiani in collaborazione con la Regione Campania e l’ANCI – Campania, con il patrocinio del Comune di Marano di Napoli.













