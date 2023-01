ISCHIA: cocaina nella tuta, pusher 51enne arrestata dai Carabinieri

58 Visite

I carabinieri del nucleo operativo di Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Tiziana Puorto, 51enne del posto già nota alle forze dell’ordine.

Nella sua abitazione, nel centro cittadino, i militari hanno sequestrato 39 palline di cocaina, 5 grammi di marijuana e una stecchetta di hashish. Gran parte degli stupefacenti era nascosta nelle tasche della tuta della 51enne.

In casa, con la droga, anche due telefoni cellulari (uno di questi in formato mini) utilizzati verosimilmente per coordinare lo smercio.

La donna è stata ristretta in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.













