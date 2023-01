Microplastiche nel cibo: qual è il rischio per la salute?

70 Visite

Gli studi hanno confermato la presenza di microplastiche nel cibo e nell’acqua, sia del rubinetto che in bottiglia: la massiccia presenza di micro e nano plastiche nei mari, nei fiumi e nel sottosuolo finisce nei nostri piatti grazie alla catena alimentare. Quello che ancora non è chiaro è se – e quanto – queste sostanze siano nocive per la salute. Il motivo, come conferma un report dell’Istituto Superiore della Sanità, è che “le variabili associate alla caratterizzazione e classificazione di queste ultime non sono standardizzate, come spesso non lo sono le indagini tossicologiche. Come conseguenza, ad oggi sono disponibili solo pochi dati relativi alla tossicità delle microplastiche”.