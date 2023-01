Napoli, Juan Jesus e Kvara saltano il derby con la Salernitana

90 Visite

Juan Jesus, come Kvaratskhelia, salterà il derby di domani allo stadio Arechi contro la Salernitana. Oltre al talento georgiano, out causa febbre, anche il difensore brasiliano non prenderà parte all’incontro. Lo ha comunicato il Napoli rivelando che l’ex centrale di Inter e Roma ha rimediato un trauma contusivo subito nel corso dell’allenamento di rifinitura. Infortunio improvviso, dunque, e seconda assenza pesante per Spalletti.













