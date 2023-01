Papà affida la figlia ad Alexa per uscire con una donna, condannato per abbandono di minore

166 Visite

Lascia la figlia di 5 anni sola a casa per uscire con la sua nuova fiamma affidando la piccola alle “cure” di Alex. Alla fine della serata in giro per pub ha provato a strangolare la donna con cui era uscito e oltre ad essere arrestato per il tentato omicidio, un papà di 27 anni ora dovrà scontare una condanna per abbandono di minore. A seguito delle indagini per l’aggressione alla donna, infatti, si è scoperto infatti che l’uomo aveva lasciato la figlia all’assistente virtuale.













