Lotteria Italia, il biglietto da 5 milioni venduto a Bologna

188 Visite

L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 per la prima, seconda e terza categoria: l’elenco completo e i premi. Il primo premio da 5 milioni è stato vinto a Bologna. Sul sito adm.gov.it saranno disponibili a breve anche i 10 biglietti da 50mila euro per la seconda categoria e 180 biglietti da 20mila euro per la terza categoria.

I biglietti vincenti di prima categoria e i premi:

Premio da 5 milioni di euro al biglietto D 271862 venduto a BOLOGNA

Premio da 2,5 milioni di euro al biglietto L 486158 venduto a ROMA

Premio da 2 milioni di euro al biglietto L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM)

Premio da 1,5 milioni di euro al biglietto E 004737 venduto a ROMA

Premio da 1 milione di euro al biglietto L 492408 venduto a PARMA

I biglietti vincenti possono essere verificati sul sito ufficiale della Lotteria Italia o dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS