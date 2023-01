Meteo, da lunedì il quadro cambia: perturbazioni, vento anche al sud

95 Visite

Lunedì 9 perturbazione sull’Italia: le previsioni meteo

La parte più attiva della perturbazione lunedì si allontanerà dal Nord-Ovest, mentre precipitazioni sparse, con rovesci e locali temporali, potrebbero interessare specialmente Friuli, regioni Tirreniche, specie dal Lazio alla Calabria e Sicilia. Qualche fenomeno anche sull’Adriatico centrale, Puglia, tra Sardegna e Toscana, zone in cui tenderà a migliorare in giornata. Tra Lazio meridionale e Calabria possibili temporali, con fenomeni localmente intensi.

Temperature in calo quasi ovunque: unica eccezione il Nord-Ovest, dove le temperature massime tenderanno ad aumentare. Il calo maggiore delle temperature, causato dall’arrivo dalla massa di aria fredda sul nostro Paese, si verificherà però martedì 10.

Clima più invernale e fase più stabile a metà settimana

Martedì la perturbazione si allontanerà dall’Italia, lasciando qualche residuo fenomeno su Puglia, Calabria e Sicilia. Il Maestrale sarà da moderato a forte, con raffiche di burrasca sui mari meridionali. Aria fredda in arrivo, con minime in netto calo al Centro-Nord e in Sardegna: i valori, sebbene in calo, resteranno comunque sopra la media. Le massime caleranno martedì al Centro-Sud, mentre al Nord resteranno sopra la media.













