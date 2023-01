Elezioni 2023 Marano, i nostri focus sui papabili candidati. Partiamo da Francesco Greco, ex commissario tra il 2016 e il 2018

111 Visite

E’ un funzionario del Ministero dell’Interno e ricopre attualmente l’incarico di commissario straordinario del comune di Portigliola, in Calabria, sciolto per mafia nei mesi scorsi. Lui è Francesco Greco (nella foto), ha già rivestito il ruolo di commissario anche a Marano (2016-2018) ed è indicato tra i papabili candidati sindaco per le prossime amministrative. Greco, che a Marano ha lasciato un buonissimo ricordo, è tra le persone indicate anche nel nostro sondaggio proposto nei giorni scorsi. Sul suo nome ci sarebbe già un discreto consenso. Salernitano d’origine, durante la sua esperienza maranese si fece notare per l’impegno profuso per diversi aspetti della vita amministrativa: si occupò essenzialmente di rifiuti, rifacimento del manto stradale e di tematiche relative ai furti d’acqua e al recupero delle somme evase (oltre un milione di euro durante la sua gestione tornarono nelle casse dell’ente). Fece diverse cose, ma fu anche frenato (dall’interno) quando stava per mettere mano ad altre situazioni. Non è un freddo burocrate: fu apprezzato anche per il rapporto umano che riuscì ad instaurare con tanti cittadini. Ancora oggi segue Marano, informandosi costantemente e talvolta commentando (sui social) le vicende amministrative che la riguardano. Il suo nome circola, insomma, come quello di tanti altri che abbiamo inserito nei giorni scorsi nella rosa dei papabili. Saranno semplici rumors, destinati a rimanere tali, o si tratta di un’idea fattibile? Lo scopriremo nei prossimi giorni.













