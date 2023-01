Marano, ultimo saluto in chiesa per Pino Monsurrò

331 Visite

Si sono tenuti stamani i funerali di Pino Monsurrò, 50 anni, a lungo attivista del M5s di Marano. In chiesa, alla San Ludovico D’Angiò, sono accorsi in tanti per l’estremo saluto a Pino, sconfitto purtroppo da un brutto male. Toccanti le parole di don Ciro Russo, che ha celebrato la funzione religiosa. Ora Pino riposa in pace. Alle sue bambine, nate pochi mesi fa, e alla moglie va ancora una volta il nostro pensiero e la nostra vicinanza.













