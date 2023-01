Ucraina. Kiev bombarda Makiivka: «Centinaia di soldati russi uccisi o feriti»

Ancora blackout a Kiev, colpita da droni russi. L’Ucraina avrebbe colpito una base russa nel Donetsk occupato, e ci sarebbero diversi morti.

Ore 11:59 – Girkin critica Mosca e conferma attacco Kiev a Makiivka L’ex ufficiale dei servizi russi Igor Girkin, conosciuto come Strelkov (il fuciliere) che più volte ha criticato la gestione della guerra in Ucraina, ha confermato sui social che una scuola adibita ad alloggi per il personale militare russo mobilitato è stata quasi completamente distrutta a Makiivka, in Donetsk. Girkin ha scritto che in seguito all’arrivo dei missili ucraini è esplosa la zona dove si trovavano i militari così come «praticamente tutto l’equipaggiamento militare che si trovava vicino all’edificio senza il minimo segno di mimetizzazione». «Per quanto riguarda il numero delle vittime – non ci sono ancora dati definitivi, poiché molte persone sono considerate disperse (lasciate sotto le macerie). In ogni caso – il numero di morti e feriti è di molte centinaia, ci sono numeri approssimativi di 200, ma non li conosco e lo annuncerò in seguito», ha affermato Girkin. «I nostri generali non imparano in linea di principio, sebbene loro stessi – dopo i pogrom del quartier generale dell’estate – preferiscano stare lontano dalla posizione delle truppe – fuori dal raggio dei missili del nemico», ha aggiunto.