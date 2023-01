Marano, 2 gennaio: strade ancora stracolme di rifiuti e materiale post festeggiamenti: l’ultimo flop dei commissari

257 Visite

2 gennaio e strade ancora sommerse dai cumuli, non raccolti in molti casi nei giorni precedenti, e dai botti esplosi il 31 dicembre. Comune ancora una volta impreparato, incapace di approntare un piano per questi giorni. Città sporca, ennesimo flop della commissione straordinaria e soprattutto degli uffici preposti. Male tutti, l’avvento della nuova ditta, Green line, non ha apportato al momento alcun miglioramento. Il nuovo anno inizia malissimo, ma a Marano pensano alle liste













