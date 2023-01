Meteo, piogge e freddo in arrivo: dall’Epifania cambia il quadro

164 Visite

Il quadro meteo sta per cambiare. E anche rapidamente. Le temperature miti di questi giorni ci accompagneranno ancora per qualche giorno, ma dall’Epifania e soprattutto dal 10 gennaio in poi ci sarà un vero e proprio ribaltamento di fronte. E a dare un quado preciso della situazione è ilmeteoGiuliacci.it. Il colonnello Mario Giuliacci infatti non usa giri di parole e così spiega qual è la tendenza: “L’anno nuovo inizierà con temperature molto tiepide! È infatti prevista l’insistenza di valori termici superiori alla media, anche abbondantemente, per tutta la settimana; le uniche zone che potrebbe assistere a termiche un po’ più in linea con il periodo e localmente inferiori alle medie sono le Isole Maggiori e il Sud Tirrenico durante le giornate di venerdì, sabato e domenica”.

Poi lo stesso Giuliacci parla delle piogge che potrebbero arrivare già nel giorno dell’Epifania: “Venerdì, giorno dell’Epifania, potrebbe piovere in modo localizzato su varie aree del paese ma con intensità molto debole, mentre Sabato è previsto l’arrivo di piogge un po’ più consistenti tra il Centro e il Sud. Infine, Domenica potrebbe piovere in modo diffuso e moderato su quasi tutto il paese”. Infine sul fronte delle temperature, con l’irruzione delle correnti gelide dovute al vortice polare, ci potrebbe essere una drastica diminuzione dei valori già da venerdì 6 gennaio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS