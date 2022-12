Frana Ischia, altre due microfrane. Si continua a scavare nel fango alla ricerca dei dispersi

121 Visite

Le ricerche, nonostante gli sforzi dei soccorritori, neppure ieri hanno avuto l’esito sperato. I coniugi Gianluca Monti e Valentina Castagna, poi Salvatore Impagliazzo e la 31enne Maria Teresa Arcamone risultano ancora dispersi.

Si continua a scavare nel fango non solo nell’area delle abitazioni inghiottite dalla frana, ma su tutto il percorso compiuto dai massi e dal fango sabato scorso, quando Casamicciola si è svegliata come travolta da un’eruzione. I sommozzatori cercano anche in mare i possibili dispersi. Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell’ordine ritengono che la giornata di oggi sarà decisiva in un senso o nell’altro perché il meteo consentirà alle squadre di soccorso di operare.













