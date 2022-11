Marano, raccolta rifiuti: debutto da incubo per la nuova ditta. “Mancano i mezzi, cumuli in ogni strada”

501 Visite

Debutto in città da incubo per la nuova azienda che per qualche mese dovrà gestire la raccolta rifiuti sul territorio di Marano. La Green line, da quanto si apprende, non aveva oggi i necessari mezzi per poter effettuare le operazioni di rimozione dei cumuli, già in sovrannumero perché tra la notte di venerdì e sabato la raccolta non era stata effettuata dalla vecchia ditta. La mancata presenza dei mezzi avrebbe impedito ad almeno 15 operatori di scendere in strada. Qualche autocompattatore si sta vedendo ora in strada, alle ore 10, e il traffico è in tilt.

Questa nuova azienda è stata individuata dai commissari alla guida del Comune, ma è subito flop. Flop su flop si collezionano ormai da settimane e mesi anche sul fronte viabilità, acqua e pubblica illuminazione.













