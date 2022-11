Scarcerazione lampo per il pusher di Mugnano arrestato due giorni fa al Vomero

Scarcerazione lampo per Treno Giuseppe, classe 1998 di Mugnano: era stato arrestato sabato scorso con 69 dosi di cocaina. All’esito della direttissima celebrata innanzi al Tribunale di Napoli, il Giudice Dario Gallo ha disposto l’immediata liberazione dell’imputato, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Il processo verrà ora celebrato a data da destinarsi, con denuncia a piede libero per Treno Giuseppe. Durante i controlli notturni nella movida partenopea i Carabinieri della stazione Napoli Vomero Arenella insieme ai militari del reggimento Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne incensurato di Mugnano di Napoli. I militari hanno fermato l’uomo – che era a bordo della propria auto – a Piazza Medaglie d’oro. Durante il controllo il 24enne è sembrato nervoso ed è scattata la perquisizione. Rinvenute e sequestrate 69 dosi di cocaina pronte per essere vendute e la somma in contanti di 260 euro ritenuti provento del reato. La perquisizione domiciliare dell’incensurato ha permesso di rinvenire e sequestrare diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e altri 700 euro in piccolo taglio.